Michelle Williams ha ottenuto la sua quinta nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione in The Fabelmans e tra le persone che si sono congratulate con lei ci sono anche le co-star di Dawson’s Creek, Joshua Jackson e Busy Philipps.

La sua amica e collega ha condiviso online una foto che le ritrae insieme sul set della serie, scrivendo:

Tornerò semplicemente indietro nel tempo e dirò a questa ragazzina che nei prossimi venti anni avrà cinque nomination agli Oscar. E una famiglia meravigliosa. E sarà circondata da amore (e vestiti incredibili). Ma, se devo essere onesta, quello è probabilmente implicito in quello che le stavo dicendo all’epoca. Ti voglio bene MW. Sono per sempre orgogliosa di te per aver costruito la vita e la carriera che sognavi, nonostante a volte l’assoluto e travolgente dolore di essere umana ti abbia fatto dubitare del fatto che potessi riuscirci.