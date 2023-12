Secondo quanto riportato da Deadline Michelle Williams sarà produttrice e protagonista Dying for Sex, miniserie FX firmata da Liz Meriwether (The Dropout) e Kim Rosenstock (Only Murders in the Building)

Basato sul podcast di successo “Wondery”, Dying for Sex è la storia di una donna (Williams) a cui è stato diagnosticato un cancro al seno che abbandona il marito dopo 15 anni e inizia a esplorare la sua sessualità. Riceverà il coraggio e il sostegno per intraprendere questa avventura dalla sua migliore amica, che resta al suo fianco fino alla fine.

Meriwether e Rosenstock sono showrunner e anche produttori esecutivi.

