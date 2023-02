Midnight Mass: Mike Flanagan svela quali erano le sue idee per un’eventuale stagione 2

Mike Flanagan ha rivelato quali erano le sue idee per un’eventuale stagione 2 della serie Midnight Mass.

Nello show prodotto per Netflix si racconta quello che accade quando Riley Finn, che in passato è stato alcolizzato e ha investito e ucciso una persona mentre era ubriaco, torna a Crockett Island, dopo essere uscito di prigione.

La tranquilla vita della comunità viene inoltre scossa dall’entrata in scena di Padre Paul, un prete interpretato da Hamish Linklater che ha portato con sé un “angelo”. La creatura è in realtà un vampiro e semina morte e caos nell’isola.

Riley, interpretato da Zach Gilford, muore a metà stagione proprio per mano della creatura, mentre la complicata Erin, ruolo affidato a Kate Siegel, diventa l’eroina della situazione.

Flanagan ha però rivelato che inizialmente la storia doveva essere molto diversa e prevedeva la morte della giovane, mentre Riley sarebbe diventato protagonista assoluto della seconda stagione.

Lo sceneggiatore, durante il podcast Script Apart, ha ricordato:

Mi ci sono voluti anni per capire che Riley doveva uscire di scena. Quell’evento apriva le cose in modo immenso. Avevamo inserito dei dettagli relativi a una potenziale seconda stagione, in cui Riley lotta con l’angelo alla fine, e lo si vedeva con la gola squarciata. Non lo si vede mai morire sullo schermo. Tornava come l’antagonista della seconda stagione, come questo predicatore in viaggio.

Flanagan ha aggiunto:

Warren e Leeza lo inseguivano attraverso l’America, cercando di uccidere Riley perché ora era il villain della storia.

Il creatore di Midnight Mass ha poi ammesso:

Abbiamo preparato tutte quelle cose e poi le abbiamo buttate via con Erin che diventava la protagonista. Dopo che abbiamo deciso che era la nostra eroina, è diventato giusto per me fare qualcosa di diverso che ero riluttante a compiere, ovvero uccidere l’isola. Inizialmente metà della popolazione veniva spazzata via e gli altri sopravvivevano per raccogliere i pezzi e imparare le loro lezioni.

Flanagan ha sottolineato che il fatto che solo Warren e Leeza sopravvivessero mentre l’isola va in fiamme, in parte grazie al sacrificio di Erin, e la canzone Nearer My God To Thee sono gli elementi che preferisce del finale:

Non sarebbe mai accaduto così se Riley fosse sopravvissuto, sarebbe diventato uno show sul trionfo dell’ateismo, che non è la serie che volevo realizzare. Si tratta dello show che pensavo di voler fare quando avevo venti anni, ma non lo era.

Che ne pensate delle idee di Mike Flanagan per una potenziale stagione 2 di Midnight Mass?

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Empire Online