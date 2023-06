Articolo in collaborazione con Sky

Se la vostra passione è vedere le serie tv, fino all’11 giugno è possibile approfittare di una super promo grazie alla quale potrete godervi le migliori produzioni originali italiane e internazionali unendo Netflix a Sky TV, grazie al pacchetto Intrattenimento plus, a soli 14,90 euro per 18 mesi.

Si tratta di un’offerta imperdibile per godersi alcune delle serie più amate e seguite al mondo: ne abbiamo selezionate quattro che potrebbero solleticare il vostro palato!

A casa tutti bene – la serie

Adattamento televisivo dell’omonimo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene – la serie è diretta dallo stesso Muccino ed è una delle serie Original più ambiziose di Sky.

Ambientata a Roma, la serie narra le vicende della famiglia Ristuccia, proprietaria del “San Pietro”, uno dei ristoranti più rinomati della capitale. Nel corso delle due stagioni complete disponibili su Sky seguiamo i complessi rapporti tra la famiglia Ristuccia e i loro parenti, i Mariani: un cast d’insieme composto da attori di prim’ordine come Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberati, ma anche il giovane Federico Ielapi, Valerio Aprea, Alessio Moneta ed Emma Marrone.

A casa tutti bene – la serie è un perfetto esempio di come una famiglia può navigare attraverso la perdita, il segreto e il conflitto, restituendo un ritratto autentico e coinvolgente della vita di queste persone. La seconda stagione, in particolare, dimostra che Gabriele Muccino va preso tutto d’un fiato, e per questo motivo il modo migliore per gustarsi la serie è… in binge watching!

Questo mondo non mi renderà cattivo

Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie tv d’animazione, intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo. Composta da sei puntate, è prodotta da Movimenti Production (società del gruppo Banijay) assieme a BAO Publishing, casa editrice che pubblica il grande fumettista, il quale è coinvolto nel progetto in una molteplicità di ruoli: scrittore, regista e anche doppiatore.

La serie segue le vicende degli iconici personaggi dei fumetti di Zerocalcare, tra cui lo stesso Zerocalcare (e la sua coscienza, l’Armadillo, doppiato ancora una volta da Valerio Mastandrea), Sarah e Secco, e un nuovo personaggio: Cesare. Questo vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza, e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto.

Questo mondo non mi renderà cattivo promette di farci tornare nel mondo di Zerocalcare con il suo inconfondibile stile e il suo senso dell’umorismo unico. E l’offerta Intrattenimento Plus a soli 14,90 euro al mese arriva al momento giusto: la serie, infatti, debutterà il 9 giugno.

Call My Agent – Italia

Call My Agent – Italia è una serie Sky Original adattamento italiano della popolare serie francese che ci porta dietro le quinte dello show business italiano. Ambientata all’interno dell’agenzia di attori CMA di Roma, segue le vicende dei quattro agenti principali che si occupano di gestire la carriera dei loro clienti, personaggi famosi le cui esigenze spesso hanno ripercussioni non solo sulla vita professionale ma anche su quella personale di Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira. Con la partenza del fondatore della CMA, Claudio Maiorana, le cose si fanno un po’ più complicate…

Il cast di Call My Agent è composto dai quattro protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi, ed è arricchito da una grande quantità di guest star che vanno da Paola Cortellesi a Paolo Sorrentino, passando da Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Corrado Guzzanti e Pierfrancesco Favino. Non solo: nella serie compaiono anche volti notissimi come Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif e Ivana Spagna…

Stranger Things

Stranger Things è uno dei capisaldi veri e propri di Netflix, e nel corso di quattro stagioni è stata capace di catturare l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Creata dai fratelli Duffer, la serie è ambientata negli anni ’80 e segue un gruppo di ragazzini in una piccola città americana, Hawkins, mentre si imbattono in misteri che coinvolgono un laboratorio segreto del governo, creature di un’altra dimensione conosciuta come il “Sottosopra” e la scomparsa di uno dei loro amici.

La popolarità di Stranger Things è senza dubbio dovuta al mix tra una trama avvincente, personaggi ben sviluppati e la capacità di ricreare in maniera convincente l’atmosfera degli anni ottanta, con elementi di fantascienza, horror e dramma. Tantissimi infatti i riferimenti alla cultura pop dell’epoca, tra film, videogiochi e musica.

Se non avete mai visto la serie, è venuto il momento giusto per recuperarla in attesa della quinta e ultima stagione, le cui riprese inizieranno tra poco…

Offerta Sky TV e Netflix: come attivarla e la durata

Per approfittare dell’offerta che permette di aggiungere Netflix al tuo Sky basta sottoscrivere un abbonamento qui.

L’offerta include, oltre a Sky TV, il piano Base di Netflix senza pubblicità. Ma è possibile anche sottoscriverla con il piano Standard di Netflix: in questo caso costa solo 4 euro in più rispetto ai 14,90 euro iniziali. Chi non è cliente Sky ma è già abbonato a Netflix può comunque sottoscrivere l’offerta tramite il nuovo account Intrattenimento plus.

Affrettatevi, perché questa offerta sarà disponibile entro domenica 11 giugno 2023: trovate maggiori informazioni sul sito sky.it.

I film e le serie imperdibili