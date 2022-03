, star di, sembra aver trovato il suo prossimo progetto televisivo: l’attore sarà protagonista e produttore della serie, progetto di cui ABC ha ordinato il pilot.

Lo show si basa sul format coreano My Fellow Citizens, andato in onda per oltre 30 episodi su KBS2. Al centro della trama ci saranno un truffatore chiamato Charlie e l’agente della CIA sotto copertura Emma. Una notte di passione porta alla nascita dell’amore tra la coppia che, senza saperlo, si trova a scontrarsi a livello professionale. Charlie cerca infatti di trovare un modo per uscire dagli “affari di famiglia”, mentre Emma sta indagando sul criminale che tiene in ostaggio la famiglia di Charlie sfruttandone i debiti. La coppia dovrà quindi fare i conti con le bugie che hanno detto pur di salvare se stessi e le proprie famiglie da conseguenze disastrose.

Julia Cohen (The Royals, Riverdale) sarà sceneggiatrice e produttrice del progetto. Ventimiglia sarà produttore tramite la sua DiVide Pictures in collaborazione con Russ Cundiff, Deanna Harris, Jon M. Chu tramite la sua Electric Somewhere, Todd Harthan (The Resident), Lindsay Goffman (The Good Doctor).

