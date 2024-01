A gennaio del 2023, Minx ha vissuto una sorprendente rinascita grazie a Starz, che l’ha salvata dalla cancellazione improvvisa da parte di HBO Max, nonostante fosse già stata rinnovata per una seconda stagione le cui riprese erano già in corso. Tuttavia, il destino della serie ha preso una nuova svolta, con l’annuncio della sua seconda cancellazione da parte di Starz lo scorso venerdì. Inizialmente, la decisione di cancellare Minx da parte di HBO Max era stata motivata da esigenze di riduzione dei costi.

Le prime due stagioni di questa produzione di Lionsgate Television rimarranno disponibili sull’applicazione Starz negli Stati Uniti.

Nonostante la delusione dei fan, la recente cancellazione di Minx per la seconda volta non è stata totalmente inaspettata. Già a dicembre, Jake Johnson, il protagonista della serie, aveva condiviso con Deadline le sue aspettative di non ottenere un rinnovo per una terza stagione. Questa previsione, in parte, è stata giustificata dal fatto che Starz aveva solo l’obbligo di ospitare la seconda stagione, ormai completata, piuttosto che affrontare i costi di produzione di una nuova serie.

“A dimostrazione del mio taglio di capelli, non mi aspetto un rinnovo”, ha dichiarato Johnson. “Credo che il passaggio a Starz, mentre HBO faceva la sua ‘cosa HBO,’ o HBO Max, come si chiama ora, abbia influito negativamente sulla serie. Inoltre, penso che lo sciopero sia sopraggiunto proprio mentre stavamo cercando di promuoverla… Non si può, a mio parere, colpire qualcosa così tante volte e aspettarsi che continui a resistere.”

La serie è ambientata negli anni settanta e ha come protagonista l’attrice Ophelia Lovibond (Elementary) nel ruolo di Joyce, una giovane che arriva a Los Angeles con il sogno di creare una rivista culturale che ispiri le donne, invece che trattarle come cittadini di seconda classe. Joyce, tuttavia, dovrà scontrarsi con un mondo maschile e mille ostacoli. Nel cast c’è anche Jake Johnson nel ruolo di Doug Renetti, responsabile della casa editrice Bottom Dollar Publications e che vuole pubblicare la sua rivista, aggiungendoci però le foto di uomini nudi. Tra gli interpreti ci sono inoltre Taylor Zakhar Perez, Idara Victor, Oscar Montoya, Jessica Lowe, Lennon Parham e Michael Angarano.

