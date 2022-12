HBO ha cancellato Minx, nonostante lo avesse rinnovato per una stagione 2 e le riprese fossero tutt’ora in corso.

Stando a quanto pubblicato nella giornata di ieri da Jake Johnson su Instagram, le riprese della stagione 2 di Minx verranno completate, dato che manca una sola settimana alla conclusione. L’attore ha inoltre il presentimento che la serie tv verrà acquistata da un altro emittente anche grazie a tutto l’amore dei fan online riscontrato dopo l’improvvisa cancelllazione. Potete leggere il post completo qui sotto:

HBO ha cancellato lo show dopo averlo rinnovato, cambiando idea dopo la revisione compiuta a livello economico che ha portato all’eliminazione dei titoli dalla piattaforma di streaming e alla scelta di non investire nella produzione di alcuni show.

La serie è stata creata da Ellen Rapoport (Clifford the Big Red dog) e ha come protagonista l’attrice Ophelia Lovibond (Elementary) nel ruolo di Joyce, una giovane che arriva a Los Angeles con il sogno di creare una rivista culturale che ispiri le donne, invece che trattarle come cittadini di seconda classe.

Joyce, tuttavia, dovrà scontrarsi con un mondo maschile e mille ostacoli.

Nel cast ci sarà anche Jake Johnson nel ruolo di Doug Renetti, responsabile della casa editrice Bottom Dollar Publications e che vuole pubblicare la sua rivista, aggiungendoci però le foto di uomini nudi.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Taylor Zakhar Perez, Idara Victor, Oscar Montoya, Jessica Lowe, Lennon Parham e Michael Angarano.

Il primo episodio della nuova comedy, che riporta gli spettatori in un periodo storico all’insegna di molti cambiamenti nella società e nel rapporto tra uomini e donne, è stato diretto da Rachel Lee Goldenberg.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety