Minx è stata salvata: la serie, cancellata a sorpresa qualche settimana fa da HBO Max nonostante fosse già stata rinnovata per una seconda stagione le cui riprese erano in corso, è stata recuperata da Starz.

La notizia in realtà era attesa dai fan dopo che a metà dicembre era stato rivelato che la seconda stagione sarebbe stata completata nonostante la cancellazione: la casa di produzione Lionsgate, che è anche proprietaria di Starz, stava evidentemente trattando con Warner Bros. Discovery per recuperare la prima stagione (che infatti è stata tolta dalla piattaforma streaming HBO Max). La prima e la seconda stagione della serie, quindi, arriveranno più avanti proprio sul canale via cavo Starz e sulla sua piattaforma streaming.

“Abbiamo sempre pensato che questa serie fosse perfetta per il nostro brand, visto quanto ci impegnamo nel raccontare storie di donne, per donne, realizzate da donne,” ha commentato Jeffrey Hirsch, presidente di Starz. “Starz è fiera di essere la nuova casa di questa incredibile serie che è stata apprezzata molto dalla critica. Non vediamo l’ora che Ellen e il team di Minx si uniscano alla nostra rete, e non vediamo l’ora di lanciare la seconda stagione per tutti i fan appassionati”.

Ellen Rapaport, creatrice e showrunner, si è detta entusiasta: “Sono felicissima di unirmi alla famiglia Starz e avere l’opportunità di presentare Minx a un nuovo pubblico. Abbiamo trovato la casa perfetta. I nostri sceneggiatori, il nostro cast e la nostra troupe hanno creato qualcosa di davvero speciale per la seconda stagione, non vedo l’ora che la vedano tutti”.

La serie è ambientata negli anni settanta e ha come protagonista l’attrice Ophelia Lovibond (Elementary) nel ruolo di Joyce, una giovane che arriva a Los Angeles con il sogno di creare una rivista culturale che ispiri le donne, invece che trattarle come cittadini di seconda classe. Joyce, tuttavia, dovrà scontrarsi con un mondo maschile e mille ostacoli. Nel cast c’è anche Jake Johnson nel ruolo di Doug Renetti, responsabile della casa editrice Bottom Dollar Publications e che vuole pubblicare la sua rivista, aggiungendoci però le foto di uomini nudi. Tra gli interpreti ci sono inoltre Taylor Zakhar Perez, Idara Victor, Oscar Montoya, Jessica Lowe, Lennon Parham e Michael Angarano.

