Mitchel Musso, interprete di Oliver Oken nella serie Hannah Montana, è stato arrestato in Texas.

L’attore ha trascorso alcune ore nel carcere di Rockwall, Texas, dopo essere stato accusato di ubriachezza molesta, furto (di valore inferiore ai 100 dollari), assicurazione scaduta, non aver mostrato la patente e aver violato un mandato di comparizione.

Secondo quanto riporta il sito TMZ, Musso è stato poi rilasciato in cambio di una cauzione di 1000 dollari. Musso sembra abbia rubato un pacchetto di patatine e abbia aggredito i membri dello staff di un negozio di alimentari che gli avevano chiesto di pagare, insultando e andandosene dopo una lite.

Sul posto è stata chiamata la polizia e gli agenti hannno poi trovato l’attore all’esterno del suo hotel, in chiaro stato di ebbrezza.

Mitchel ha avuto il ruolo di Oliver, il miglior amico della protagonista, in quattro stagioni della serie con star Miley Cyrus ed è apparso anche nel film del 2009.

Tra i suoi impegni professionali anche quello come doppiatore in Phineas and Ferb nel ruolo di Jeremy Johnson e sul set di Pair of Kings, progetto targato Disney XD.

Fonte: Deadline