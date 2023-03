The Mole Agent: Netflix ordina la commedia di Mike Schur con Ted Danson

Netflix ha ordinato la serie comedy basata sul documentario The Mole Agent, scritta da Mike Schur e con protagonista Ted Danson.

Il progetto, ancora senza titolo, è basato sul documentario cileno del 2020 The Mole Agent ed è prodotto dallo studio di lunga data di Schur, la Universal Television.

Scritto da Schur, lo show avrà come protagonista Danson nei panni di un assistente di un investigatore privato che andrà sotto copertura in una casa di cura. Schur e Denson saranno anche i produttori esecutivi con David Miner e Morgan Sackett di 3 Arts.

L’omonimo documentario, diretto da Maite Alberdi, è stato proiettato al Sundance Film Festival 2020 e ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior documentario.

The Good Place è andato in onda per quattro stagioni fino al 2020 e raccontava la storia di quattro amici che si trovano nell’aldilà e affrontano molti ostacoli e situazioni divertenti per trovare la pace.

Nel cast oltre a Ted Danson c’erano anche Kristen Bell, Jameela Jamil, William Jackson Harper, Manny Jacinto e D’Arcy Carden.

Fonte: TV Line