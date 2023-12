Anna Sawai, tra le protagoniste di Monarch: Legacy of Monsters, ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio nella serie tv.

In una recente intervista con Screen Rant sull’eredità di Monarch, Anna Sawai parla del lignaggio della famiglia di Cate, sebbene non abbia mai incontrato sua nonna:

Non so quanto posso condividere, ma sicuramente vediamo la progressione e il modo in cui si evolve come essere umano. Quando la incontriamo per la prima volta, non ha alcuna conoscenza del passato, ma dopo aver incontrato Kentaro, May e Shaw, diventa consapevole dell’eredità che sua nonna Keiko ha creato. Vede che è la nipote di sua nonna; lo sente nel sangue. Lo sta facendo suo. Quindi, spero che vedremo un po’ di desiderio nel continuare questa eredità, ma immagino che dovremo aspettare e scoprirlo.

Nel cast Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS, LA TRAMA

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

