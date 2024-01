John Goodman aveva qualche remora sul tornare a interpretare Bill Randa in Monarch: Legacy of Monsters.

Lo ha svelato lo showrunner Chris Black in una recente intervista:

Ancora una volta, non posso parlare di ciò che potrebbe o meno accadere nelle stagioni future, ma ci piacerebbe avere di nuovo John. Lui è un grande. E’ un attore brillante. È un membro iconico del MonsterVerse. Non è stato difficile farlo tornare. Penso che fosse entusiasta di farlo. Era più preoccupato di non riuscire a darci ciò che volevamo, perché ovviamente quel film era di qualche anno fa. Nel frattempo è diventato molto più sano nella sua vita personale, ha perso un bel po’ di peso, e quindi era davvero preoccupato di non essere in grado di darci il personaggio di cui avevamo bisogno. Per convincerlo ad accettare di farlo, abbiamo girato quelle scene alle Hawaii, e lui è venuto alle Hawaii proprio prima di Natale. Era un piacere.

Nel cast Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS, LA TRAMA

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

E voi vorreste una stagione 2 di Monarch? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social.

Trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili