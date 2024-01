Monarch: Legacy of Monsters, disponibile su Apple TV+, si è da poco conclusa e ancora non sappiamo se verrà rinnovata.

I creatori della serie, Matt Fraction e Chris Black, hanno condiviso con ComicBook la loro opinione su un altro Godzilla visto di recente: Godzilla Minus One, un film prodotto dalla Toho e uscito in Italia a dicembre.

Fraction ne è entusiasta:

L’ho amato e avendo lavorato con Toho e avuto esperienza di come vedono i loro personaggi, penso fosse una storia molto umana raccontata in un modo unico per il personaggio giapponese. Era una storia che poteva essere raccontata solo da Toho, utilizzando i propri materiali. Sono entusiasta che esista perché affronta tutti gli argomenti di cui parlerebbero in modo molto reale. È una storia incredibile di colpa del sopravvissuto, coraggio, causa comune, dovere, dignità e redenzione. È bellissima, fantastica e gli effetti sono incredibili! È una storia avvincente, affascinante, coinvolgente, straziante ed emozionante da guardare, anche senza Godzilla.

Chris Black è completamente d’accordo con il collega e aggiunge:

Posso solo appoggiare e confermare ciò che Matt sta dicendo. È stato un grande anno per il MonsterVerse e Godzilla Minus One dimostra quanto efficacemente questa storia possa essere raccontata. Hai questo film, il nostro show, hai l’universo Legendary e sono tutti molto diversi. Raccontano la storia in modi molto diversi, ma penso che lo facciano altrettanto con successo. C’è un Godzilla per tutti! È una testimonianza del motivo per cui il personaggio è durato per oltre settant’anni.