Monarch: Legacy of Monsters ha debuttato in streaming il 17 novembre e propone una storia con eventi ambientati in diverse timeline.

Ecco i dettagli del racconto portato sugli schermi di Apple TV+, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato negli episodi!

Lo show si apre su Skull Island nel 1973, con un cameo di Bill Randa (John Goodman) che parla delle scoperte compiute prima che emerga un enorme mostro simile a un ragno, situazione che porta al lancio di una borsa con il simbolo di Monarch in acqua.

L’azione si sposta poi nel 2015, dopo il G-Day mostrato nel film del 2014. Cate Randa (Anna Sawai) è in volo con destinazione Tokyo dove dovrà occuparsi di quanto lasciato dal padre dopo la sua morte, il tutto mentre è ancora alle prese con i traumi vissuti a San Francisco. La situazione peggiore quando scopre che il padre, Hiroshi Randa (Takehiro Hira), aveva un’altra famiglia in Giappone. Il fratellastro Kentaro Randa (Ren Watabe) è altrettanto stupito e i due iniziano a indagare sulla doppia vita di Hiroshi, ritrovando tra gli oggetti che aveva nascosto la borsa che Bill aveva gettato nell’Oceano negli anni ’70.

Kentaro coinvolge così May (Kiersey Clemons) per provare a decriptare i contenuti della borsa. Il giovane trova poi una foto della nonna Keiko (Mari Yamamoto) accanto a un’enorme impronta.

La serie compie quindi un salto nel passato, negli anni ’50, introducendo Leland Lafayette Shaw III (Wyatt Russell), che riceve il compito di proteggere la scienziata Keiko durante una spedizione in Kazakhistan. I due incontrano poi Bill (Anders Holm), il futuro nonno di Cate e Kentaro, che è alla ricerca dei mostri.

Nel 1959 i tre stanno lavorando insieme indagando su un ambiente considerato infetto dalle radiazioni, scoprendo invece delle uova di mostro che si aprono proprio poco dopo l’arrivo di Keiko. Lee riesce a salvarsi e prova a proteggere Keiko che, invece, cade nell’area dove si trovano i mostri.

Nel 2015 Kentaro ritorna a casa, dove sua madre Emiko (Qyoko Kudo) sta sfogliando l’album di foto che raccoglie gli scatti della sua famiglia, strappandone alcune. In un’immagine appare Lee, che Emiko definisce “zio Lee”. Quando il ragazzo e la sorella si ritrovano alle prese con degli agenti di Monarch, i due decidono quindi di andare alla ricerca di Lee (personaggio interpretato da Wyatt e Kurt Russell), trovandolo in una casa di riposo dove è tenuto “prigioniero” venendo controllato costantemente da Monarch.

