Tra i protagonisti della serie Monarch: Legacy of Monsters c’è anche Kurt Russell, interprete di Lee Shaw, che ha parlato della possibilità di ritornare in un’eventuale stagione 2.

La star del cinema ha però sottolineato quanto sia soddisfatto del modo in cui si è conclusa attualmente la storia del suo personaggio. Kurt ha sottolineato:

Non so. Dipende da loro e faremo… Qualsiasi cosa decidano. Ne parleremo se vogliono discuterne. Ma la cosa che è grandiosa è che si è arrivati a una situazione in cui l’ultima scena è stata… Per quanto riguarda l’impatto dell’ultima immagine è il meglio che si possa avere.

Lo showrunner Chris Black, intervistato da ScreenRant, ha poi parlato della situazione alimentando le ipotesi che la storia di Lee Shaw si sia conclusa definitivamente:

Penso sempre che ci sia qualcosa in più da raccontare. Ora avete visto l’episodio finale, penso sia una conclusione davvero soddisfacente per la sua storia.

Black ha aggiunto:

Sembra che abbia iniziato la stagione con una missione davvero specifica che lo ha tormentato nel corso dei decenni. Poi, alla fine della stagione, ha un’opportunità di tornare e rivisitare quelli che pensa siano stati i suoi errori e completare la sua missione. Penso che tutti siamo d’accordo che sembri completa, quella storia sembra conclusa.

Chris ha però aggiunto:

Detto questo, c’è sempre spazio per continuare. Quegli attori sono stati così grandiosi. Lavorare con loro è incredibile. Hanno permesso di mostrare due linee temporali nello show. Non abbiamo ancora ottenuto ufficialmente un rinnovo per una seconda stagione, ma stiamo sempre pensando a possibili idee. Ci piacerebbe riportare sul set il maggior numero di membri della nostro cast originale per raccontare il maggior numero di storie possibili.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Kurt Russell se Monarch: Legacy of Monsters otterrà il rinnovo per la seconda stagione?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant



