La serie Monarch: Legacy of Monsters, secondo le fonti di TVGuide, sembra avere un mese di uscita previsto l’ucita in streaming: il progetto dovrebbe arrivare sugli schermi di Apple TV+ a novembre.

La serie del MonsterVerse sarò ambientata a San Francisco e in un periodo successivo a quanto accaduto in Godzilla. La città sarà alle prese con una lotta tra creature e al centro della trama ci sarà Cate, che sopravvive agli scontri e viaggia con destinazione Tokyo per trovare il padre, che è scomparso. Lì scoprirà uno sconvolgente tradimento e Cate unirà le forze con il fratellastro e un hacker americano per scoprire i legami della sua famiglia con la misteriosa organizzazione Monarch.

Che ne pensate? Attendete l’uscita di Monarch: Legacy of Monsters?

La serie è stata co-sviluppata da Chris Black e Matt Fraction, mentre Matt Shakman ha diretto i primi due episodi.

Nel team della produzione, per conto di Toho Co, ci sono anche Hiro Matsuoka e Takemasa Arita.

Nel cast, oltre a Wyatt e Kurt Russell, ci sono anche Anders Holm, Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Fonte: TVGuide



I film e le serie imperdibili