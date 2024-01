Mari Yamamoto, tra le protagoniste di Monarch: Legacy of Monsters, ha evidenziato una differenza tra le due timeline principali della serie tv.

In Monarch ci sono due timeline distinte che si differenziano per una caratteristica fondamentale, Mari Yamamoto ha commentato in una recente intervista con Screen Rant:

La cosa divertente che ho realizzato è che non avevo interagito con nessuna donna nella mia sequenza temporale. Sono andata sul set ed vieni pervaso proprio da questa energia femminile di Anna e Kiersey, che scoppiano a cantare dopo ogni ripresa e ridacchiano. È questa atmosfera leggera e divertente. Mi son detta “Questa è una serie completamente diversa”. Fondamentalmente siamo stati in universi paralleli. Devo tornare indietro e controllare, ma penso che sia vero perché ho avuto questa realizzazione dicendomi “Oh, mi manca questa energia femminile”, perché siamo stati solo coi militari e con il trio. Per quanto ami Anders e Wyatt – erano così divertenti – ti rendi conto di cosa ti sei perso quando ti trovi coinvolto, immagino. Quindi è stato interessante vedere l’altra parte.

Nel cast Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS, LA TRAMA

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

