Peter Weller, star di RoboCop, farà parte del cast di doppiatori della serie animata Marvel intitolata Moon Girl and Devil Dinosaur.

L’attore, ospite del Fan Expo di Cleveland, ha spiegato:

Ho appena finito di lavorare a un progetto intitolato Moon Girl and Devil Dinosaur. Laurence Fishburne, un mio amico di vecchia data, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ehi, vorresti interpretare questo ruolo? Si tratta di un ruolo da doppiatore. Vorresti fare questa parte del Dottor Stern? L’hanno scritta per te’.

L’attore ha aggiunto:

Ho detto: ‘Laurence, ho sentito questa cosa in precedenza, che qualcuno ti chiama e ti dice che è un ruolo scritto per te. L’ho fatto con Dexter ed è saltato fuori che non era stato scritto per me. Poi Howard Gordon l’ha fatto con 24. Ho letto questa parte per Moon Girl, ed è una cosa Marvel/Disney.

Fishburne gli aveva descritto la parte come un esperto in storia dell’arte pretenzioso e Weller ha spiegato il Dottor Stern si loda delle sue specializzazioni e della sua conoscenza nel campo dell’arte, ma non solo, e cerca di discutere con questi ragazzini. L’attore ha aggiunto:

Ho realizzato un paio di episodi ed è divertente. Si tratta assolutamente della mia versione di Squidward, ma Squidward è come me, e quindi quando Fishburne mi ha consegnato questa cosa chiamata Dr. Stern, si tratta assolutamente di una combinazione di Peter Weller e Squidward. Mi piace interpretarlo. Mi piace essere il pomposo, arrogante, essenzialmente idiota di fronte a questi ragazzini.

Per ora non è stato svelato se il personaggio è stato creato appositamente per la serie o si ispira ai fumetti. Tra le fonti di ispirazione potrebbe infatti esserci il Dottor Samuel Sterns, un esperto di biologia che si trasforma nell’antagonista di Hulk chiamato Leader. Tim Blake Nelson interpreterà la parte nel film Captain America: New World Order.

Nel cast della serie animata, oltre a Laurence Fishburne, ci sono anche Craig Robinson, Gary Anthony Williams, Alison Brie, Josh Keaton, Daveed Diggs, Cobie Smulders, May Calamawy, Jennifer Hudson, Andy Cohen.

