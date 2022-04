Il personaggio diinterpretato da Ethan Hawke in, inizialmente era molto diverso.

In una recente intervista con Marvel.com, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato che inizialmente il personaggio sarebbe dovuto essere anziano ed egoista, alla ricerca della propria immortalità, la sceneggiatura venne poi cambiata quando il team scoprì di poter far interpretare Harrow a Ethan Hawke:

Ho presentato e scritto una bozza in cui era molto più vecchio. In quella versione, era un personaggio che cercava la propria immortalità, raggiungendo la fine della propria vita , terrorizzato da ciò e desideroso di fare qualsiasi cosa per ottenerla. Nel secondo esatto in cui Oscar è arrivato e ha detto: “Guardate, penso di poter coinvolgere Ethan Hawke.” Abbiamo rapidamente abbandonato l’idea di un Harrow più vecchio perché quando hai la possibilità di prendere Ethan Hawke, la cogli senza pensarci due volte.