Nonostante l’esecuzione nel finale di stagione, Arthur Harrow, il cattivo di Moon Knight, potrebbe essere ancora vivo.

In un’intervista esclusiva con Comic Book, Ethan Hawke ha dichiarato che secondo lui Arthur Harrow potrebbe essere ancora vivo:

Di certo non mi sembra morto.

Marvel Studios ha più volte pubblicizzato Moon Knight come una serie limitata, anche se il personaggio povrebbe apparire in un’altra produzione dei Marvel Studios. Tuttavia, le persone coinvolte, incluso Hawke, hanno detto in precedenza che potrebbero essere interessate a continuare la storia in una seconda stagione della serie tv.

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

