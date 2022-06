Moon Knight: il vecchio Steve Rogers e Dane Whitman tra i cameo scartati

Moon Knight è stata la serie Marvel Studios con meno collegamenti ai lavori precedenti, ma inizialmente era stata discussa la presenza di alcuni cameo di personaggi come il vecchio Steve Rogers o Dane Whitman.

In una recente intervista con Discussing Film, il capo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato che inizialmente si erano discussi parecchi cameo, tra cui anche Chris Evans come vecchio Steve Rogers:

Il cameo però per cui hanno discusso più a lungo, è stato quello di Dane Whitman (Kit Harington):

Gli unici due di cui abbiamo discusso seriamente? Dane Whitman di “Eterni” ovviamente, perché all’epoca Steven Grant avrebbe lavorato nello stesso museo. Ma non c’è mai stato alcun motivo logico per la sua presenza nella serie tv. Come fan della Marvel, sarei frustrato se Dane si presentasse per un altro cameo e non facesse progredire la sua storia o non ci desse alcun teaser per il Cavaliere Nero. Poi abbiamo parlato anche di includere gli Eterni, nello specifico Kingo e Makkari. Inizialmente avevamo in programma di mostrare la caduta originale di Ammit e la morte di Alessandro Magno in una sequenza di flashback, e sembrava che potesse coincidere naturalmente con un’apparizione degli Eterni.