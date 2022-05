Nella prima puntata disi assiste a quello che accade quando Steven Grant scopre di aver fissato un appuntamento romantico, senza averne alcun ricordo. Gli spettatori hanno ipotizzato che fosse stato Marc Spector a organizzare quell’incontro, ma Jeremy Slater ha delle idee diverse.

Lo sceneggiatore ha infatti spiegato a ComicBook:

Slater ha aggiunto:

Per me non ha molto senso sia stato Marc se sta cercando di proteggere Steven dalla sua vita. Non ha per forza senso che ci stia provando con una delle sue colleghe. Quindi per me deve essere stato Jake. Ma la mia è solo un’ipotesi.