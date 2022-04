Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 diè disponibile da un paio d’ore su Disney+ e svela finalmente le origini diOvviamente, nel caso in cui non abbiate ancora visto l’episodio, vi avvertiamo che questo articolo conterrà spoiler.

Durante il loro viaggio interiore per riequilibrare le proprie anime, Steven scopre l’infanzia di Marc e un drammatico evento che l’ha segnata: mentre esplorava una grotta col fratello Russel, imitando il Dottor Grant e il suo compagno in Tomb Buster (il film dell’episodio 4) una forte pioggia allaga la caverna, mettendoli in pericolo. Russel non riesce a salvarsi e affoga.

La madre non perdonerà Marc, e continua ad accusarlo di aver ucciso il fratello invece di proteggerlo. Scopriamo poi che per sfogare il proprio dolore, la donna picchiava Marc. Il ragazzino, il giorno del suo dodicesimo compleanno, decide di creare Steven Grant, un a personalità che non avesse paura di quello che gli succedeva, e che vivesse una vita tranquilla.

Due mesi prima degli eventi di Moon Knight, la madre di Marc muore, ma lui non ha il coraggio di entrare alla cerimonia, rimanendo in strada a piangere. Qui lascia un’altra volta il posto a Steven che, in completa suggestione, pensa di ricevere telefonate dalla madre.

