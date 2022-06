Con il finale di Moon Knight sono state pubblicate diverse concept art della serie Marvel Studios, una di queste dedicata a un costume futuristico poi scartato.

Jackson Sze, supervisore degli effetti visivi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram i concept iniziali della serie tv. Come potete vedere nelle immagini qui sotto, è un approccio molto più futuristico rispetto alle bende del costume principale.

Questa immagine l’ho realizzata contemporaneamente all’ultima di Khonshu/MoonKnight che ho pubblicato, questa è un’altra prova di Moon Knight nelle primissime fasi della pre-produzione. Cercando di combinare costume e tono nello stesso pezzo. In retrospettiva, è troppo fantascientifico per la storia che abbiamo finito per raccontare. Ma all’inizio dello sviluppo abbiamo avuto più margine di manovra per esplorare le direzioni. Mi sono divertito a cercare di integrare le forme a mezzaluna nel costume.