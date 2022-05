Abbiamo valutato un po’ la possibilità di far apparire Dane Whitman perché lavora in un museo di storia naturale e questo avrebbe potuto portare a un’interazione naturale.

Nella serieè quasi apparso, il personaggio interpretato nel filmdaJeremy Slater, a capo degli sceneggiatori del progetto, ha infatti rivelato a ComicBook che si era parlato della possibile presenza del personaggio:

Lo sceneggiatore ha però sottolineato:

La mia sensazione era che se avessimo fatto apparire Kit Harington e non fosse stato in costume e non fosse entrato in azione, come fan mi sarei arrabbiato.

Nella serie non sarebbe stato, ovviamente, possibile mostrare la sua trasformazione in Black Knight e questo ha portato alla scelta di non coinvolgere l’attore nel progetto con star Oscar Isaac.

Jeremy ha ribadito:

Se lo voglio veder apparire deve essere in versione Black Night. Vedere solo un’interazione in cui cammina e dice ‘Oh, ehi Steven’ e lui risponde ‘Oh, salve Professor Whitman!’ penso sarebbe stato uno spreco di soldi necessari ad avere Kit Harington sul set.

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Si può inoltre fare solo poche cose per anticipare quelle rivelazioni prima che le persone provino frustrazione. Non c’era spazio in quei primi due episodi per farlo arrivare, metterlo in costume e fargli interpretare Black Knight, quindi abbiamo deciso che non aveva senso fare quel legame. Ma ne abbiamo sicuramente parlato per un paio di giorni.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere Kit Harington in versione Dane Whitman nella serie Moon Knight?

