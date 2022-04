, il nuovo eroe di casa, è disponibile da oggi su

L’eroe è disponibile in due versioni, potrete cambiare il costume con quello di Mr. Knight nell’apposita sezione del gioco di Epic Games. Oltre ai costumi, è disponibile anche il mantello bianco e il piccone mezza luna per il combattimento ravvicinato. Non è stato comunicato per quanto tempo il costume sarà disponibile, quindi nel caso foste interessati vi invitiamo a riscattarlo il prima possibile.

Di seguito la descrizione ufficiale del debutto:

Il Pugno di Konshu è deciso a farsi giustiziere dell’Isola sia di giorno che di notte, ma per quelli un po’ più garbati è possibile passare allo stile Mr. Knight nell’armadietto.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

