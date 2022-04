Nell’episodio 3 di, disponibile da questa mattina su, fa la sua comparsainterpretato dall’attore francese

Ulliel è morto lo scorso gennaio dopo un grave incidente sulle Alpi, a La Rosiere nella regione della Savoia: l’attore si è scontrato con un altro sciatore all’incrocio tra due piste e ha battuto la testa; trasportato in elicottero in ospedale a Grenoble è morto poco dopo per le ferite riportate, come hanno confermato sia il suo agente che la sua famiglia.

Dato che il ruolo in Moon Knight sarà uno degli ultimi dell’attore, Marvel Studios ha deciso di dedicargli l’episodio 3, con la scritta celebrativa che potete vedere qui sotto:

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant