La buona notizia è che sono possibili entrambe le opzioni. Può vivere e respirare in modo indipendente, funzionando come miniserie, e se le persone saranno coinvolte ed entusiaste allora potrebbe rappresentare la storia delle origini di qualcosa di più grande.

, in arrivo il 30 marzo sugli schermi di tutto il mondo, sembra sia stata ideata per essere composta da un solo capitolo, maha ammesso che non esclude la realizzazione di unaL’attore, intervistato da IGN, ha infatti ammesso:

Il personaggio interpretato da Oscar Isaac nella serie è legato al fumetto Werewolf by Night, al centro di uno speciale di Halloween che verrà diretto da Michael Giacchino e tra le pagine delle opere Marvel spesso si ritrova a unire le forze con Blade, personaggio che ritornerà prossimamente sul grande schermo.

Moon Knight sembra quindi destinato a tornare sicuramente in futuro nel MCU dopo lo show prodotto per Disney+.

