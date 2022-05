Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha tenuto nascosta fino agli ultimi minuti la presenza di una terza personalità del protagonista e ora online è stata condivisa la prima foto di

Nelle puntate gli autori avevano inserito degli indizi riguardanti l’esistenza del terzo alter ego come, ad esempio, i momenti in cui Steven Grant e Marc Spector si rendevano entrambi conto di non sapere cosa fosse successo mentre avevano perso i sensi o la presenza di un terzo sarcofago, senza dimenticare vari taxi gialli che sono apparsi in alcune sequenze.

La serie ha mostrato Jake Lockley solo nella scena sui titoli di coda, permettendo agli spettatori di vedere Oscar Isaac nella parte solo all’interno di una vettura.

Una foto dal set lo mostra però mentre spinge una sedia a rotelle accompagnando Arthur Harrow.

Nel finale della serie Moon Knight Marc e Steven hanno detto a Khonshu che hanno rispettato la loro promessa e non volevano più essere il suo avatar. Khonshu li ha liberati, tuttavia, può ancora usare Jake che non ha problemi a compiere un brutale omicidio.

Ecco la foto che ritrae Oscar Isaac durante le riprese di una scena con Ethan Hawke:

Che ne pensate della presenza di Jake Lockley nella serie Moon Knight? Lasciate un commento!

Fonte: WeGotThisCovered