Come ogni settimana, anche l’di, disponibile da questa mattina su, ha sbloccato un fumetto gratis sull’eroe.

Questa settimana il fumetto disponibile gratuitamente è Universe X #6, tra gli autori di questo numero troviamo Alex Ross, Jim Krueger, Dougie Braithwaite, Bill Reinhold, Laura Depuy, Pete Pantazis, Todd Klein, Mike Racist e Mike Marts. Si tratta di un universo alternativo a quello regolare Marvel, ma importante per Jeremy Slater (showrunner della serie Disney+). Il look della serie live action di Moon Knight è infatti basato su quello mostrato nel fumetto.

Su Twitter, Slater ha anche parlato dell’idea originale sul costume nello show:

La mia prima idea per la serie era una scena in cui Steven è stato intrappolato in un bagno da un mostro, solo per essere salvato dall’uomo nello specchio. Quindi, fin dall’inizio, sapevo che il suo vestito avrebbe dovuto essere soprannaturale. (Non avrebbe senso per Steven indossare un costume ingombrante sotto i suoi vestiti, dopotutto, o che Marc dovesse sempre andare a prendere il suo costume da qualche nascondiglio.) Quindi sapevamo che il costume avrebbe dovuto essere evocato in qualche modo. Semplicemente non sapevamo come.