Come ogni nuova serie Marvel Studios, anche per Moon Knight saranno messi in commercio numerosi prodotti di merchandising, tra cui gli immancabiilidi Funko e le action figure

Funko ha annunciato due nuovi POP che si aggiungeranno a quello presentato la scorsa settimana (e che potete vedere qui). I due POP di questa settimana sono dedicati a Mr. Knight e a Arthur Harrow, potete vederli nella foto qui sotto:

Anche la linea Marvel Legends ha annunciato un nuovo prodotto per la prossima collezione, ovvero Mr. Knight, che sarà venduto col il braccio destro di Infinity Ultron, il nemico finale di What If. Potete vederlo qui sotto:

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book