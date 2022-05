Nelladell’ultimo episodio dicompare un nuovo, che era stato annunciato negli episodi precedenti. Ovviamente, se non avete ancora visto l’ultimo episodio, non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler.

In una nuova intervista con Marvel.com, lo sceneggiatore Jeremy Slater e il regista Justin Benson hanno svelato come sono arrivati a svelare l’identità di Jake Lockley nel finale di serie, Slater ha detto:

Sapevamo fin dall’inizio che i fan avrebbero cercato riferimenti e indizi sull’apparizione di Jake Lockley nella serie. È stata una ricerca di equilibrio che ha sicuramente coinvolto il mio team di sceneggiatori, ma ha anche coinvolto i registi, i dirigenti e, in definitiva, anche Kevin Feige. Parlavamo di quante briciole di pane dovevamo lasciare come traccia. È una rivelazione soddisfacente? Lo stiamo nascondendo troppo? O non abbastanza?