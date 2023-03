Moon Knight: lo scrittore Jeff Lemire non è stato consultato per la serie tv Marvel Studios

Jeff Lemire, l’autore della storia di Moon Knight a cui è ispirata parte della serie tv Marvel Studios, ha dichiarato di non essere stato consultato per lo show.

In una recente intervista con Comic Book, l’autore ha confermato di non essere stato contattato in nessun modo per la serie con protagonista Oscar Isaac:

Si impara molto facendo questo mestiere. Immagino che tu sappia dal principio che alla fine della giornata non controlli il lavoro che fai su commissione. Quindi no, non sono stato contattato in alcun modo.

Nonostante ciò, Lemire è essere felice che la serie che ha creato con Greg Smallwood, durata 14 numeri, sia ora diventata una delle preferite dai fan del personaggio:

Sono molto orgoglioso di quel ciclo di Moon Knight. So che alla gente piace molto ed è fantastico che le persone abbiano commentato e lo adoro. Poi impari semplicemente che alla fine della giornata è molto meglio fare il tuo lavoro, cose di tua proprietà, perché hai controllo e perché puoi far notare di non essere stato accreditato o ricompensato, quindi devi semplicemente andare avanti e fare le tue cose.

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Avete letto il Moon Knight di Jeff Lemire? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book