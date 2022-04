Nonostante gli ascolti non siano al livello di Loki sta venendo accolto positivamente dai fan dei Marvel Studios, tra cui anche

L’autore, regista e attore ha infatti lodato il primo episodio dello show durante la consueta puntata del suo podcast Fatman Beyond Live. Smith si è stupito di poter anche solo vedere una rappresentazione live action di Moon Knight, e ha lodato le capacità di Oscar Isaac:

Moon Knight mi ha reso così felice. Essendo un ragazzo che legge fumetti da anni e anni e anni, l’idea che utilizzino Moon Knight è da pazzi. Poi hanno scelto Oscar Isaac, poi abbiamo visto il trailer montato in modo follemente soddisfacente. Avevo grandi speranze per questa serie e le ha superate completamente, in modo tale che mentre lo guardavo ero come folgorato “Sono un bersaglio facile per questa roba. Non so nemmeno se potrei recensire correttamente qualcosa della Marvel perché sembra davvero che siano progettati per colpire tutte le cose che mi piacerebbe vedere.’ Tanto che non riesco nemmeno a vederne i difetti. Ogni secondo mentre vedevo Moon Knight mi ripetevo “Dannazione amico, questa roba è bella”.

Il filmmaker ha proseguito ribadendo:

Mi lascia senza fiato che stiano facendo Moon Knight, non posso credere che se la stiano cavando bene come hanno fatto. Poi sai che hai uno dei più grandi attori del pianeta per interpretare il tuo personaggio principale e ci aggiungi gli effetti speciali, per me tutto è stato fantastico.

Sai che negli ultimi minuti dell’episodio, quando è intrappolato in bagno e Mark Spector finalmente parla con Steven Grant, era tutto ciò che volevo dalla serie. Lo stavo aspettando e so che dovevano farlo. Lo costruiscono e inizia il dialogo, e mi sono detto “Ora raggiungono il momento in cui potrebbero iniziare a comunicare e lui potrebbe semplicemente dirgli darmi il potere, dammi il potere”. È una scena così bella in cui è così calmo allo specchio e dice “Steven, posso salvarci”. Mi è piaciuto così tanto amico… Poi sta solo picchiando a sangue questa cosa e poi si alza e cammina verso di noi come in un primo piano, vedi il costume completo, titoli di coda, il primo episodio è fo****mente perfetto. L’ho adorato. Non vedo l’ora di vedere di più.