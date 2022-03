Questo pomeriggio sono state pubblicate ledi, la nuova serie Marvel Studios che debutterà domani su

La maggior parte delle recensioni lodano la performance di Oscar Isaac, compresa la nostra che potete trovare a questo indirizzo e di cui vi pubblichiamo un estratto:

I primi quattro episodi di Moon Knight alternano momenti ottimi ad altri nettamente meno ispirati. I fan dei fumetti potrebbero essere infastiditi dall’approccio utilizzato per il personaggio, mentre coloro che non conoscono il Cavaliere della Luna si godranno più facilmente lo show. Peccato solo per il mancato coraggio di voler raccontare una condizione come il Disturbo Dissociativo dell’Identità, che nella serie passa troppo rapidamente dall’essere una “malattia” a un vero e proprio “superpotere”. […] Quel che è certo, per ora, è che la bravura di Oscar Isaac regge la serie anche da sola, rendendola uno dei prodotti targati Marvel Studios meglio recitati degli ultimi anni.

Di seguito invece alcune delle recensioni internazionali relative a Moon Knight, il nuovo show Marvel Studios.

Cass Clarke, CBR

Sulla base dei quattro episodi disponibili per la recensione, è impossibile sapere se la storia raggiungerà il suo mistero. Una cosa è certa, tuttavia, Moon Knight è estremamente divertente nel design, nel concetto, nell’aspetto e nella sensazione che porta al MCU nel suo insieme. Ci sono così tanti aspetti interessanti di questo spettacolo finora che sarebbe difficile non fare il tifo per una Stagione 2 per approfondire le molte domande portate in superficie.

Alex Maidy, JoBlo

Il clou di questa serie è assolutamente Oscar Isaac che ritrae le personalità di Steven e Marc come personaggi completamente distinti. Molte volte, quando recita di fronte a se stesso, Isaac riesce a far sentire come se fossero due attori completamente diversi che interpretano i due ruoli. Per lo meno, spero che le stagioni o i film successivi con Moon Knight permettano a Isaac di esplorare personalità aggiuntive.

Alan Sepinwall, Rolling Stone

La conclusione di quel quarto episodio mi ha lasciato più coinvolto nella trama di Moon Knight di qualsiasi altra cosa nelle ore precedenti. Ma data la lunga storia del personaggio di essere più entusiasmante nella teoria che nella realtà – e dato che nessuno delle precedenti serie del MCU ha dato il meglio di sé nei loro finali – le mie speranze non sono troppo alte per gli ultimi episodi. Ci sono molti aspetti interessanti in Moon Knight, ma né i fumetti né questo programma televisivo a lui intitolato sanno bene cosa farne.

Huw Fullerton, RadioTimes

Tuttavia nel complesso Moon Knight sembra essere un clamoroso successo per la nuova era della Marvel. Pieno di grande azione, colpi di scena e sequenze davvero inquietanti, offrirà ai fan di lunga data un altro angolo del MCU da esplorare, offrendo anche una storia entry-level che potrebbe anche piacere ad alcuni nuovi arrivati.

Daniel Fienberg, THR

Concettualmente, la prima stagione di Moon Knight sembra intesa meno come uno show televisivo e più come una spiegazione del motivo per cui gli spettatori vorrebbero vedere il personaggio al fianco di Doctor Strange o Blade o chiunque altro. Finora, è una motivazione per Oscar Isaac, e non Moon Knight, per unirsi agli Avengers.

David Opie, Digital Spy

Proprio come lo stesso Moon Knight, questa serie non è perfetta, ma i rischi che corre sono lodevoli, anche se sono un po’ più sicuri di quanto vorremmo. Tuttavia, è emozionante vedere la Marvel fare luce sugli angoli più oscuri e strani del loro universo in continua espansione. Se solo i poteri condivisi di Marc Spector non fossero così commerciali. Forse questo ci avrebbe fatto preoccupare un po’ di più.

James Dyer, Empire

Nuovo, divertente e occasionalmente sporco, Moon Knight è un punto di partenza per il MCU sia per argomenti che per tono, ravvivando la formula del supereroe con un cocktail di commedia horror e un tocco di avventura vecchia scuola.

Rodrigo Perez, The Playlist

Mentre all’interno della serie c’è un’idea affascinante di eroe come narratore inaffidabile, incoraggiato da nozioni intriganti di problemi di salute mentale, ci sono elementi frustranti nella nuova serie “Moon Knight” che sollevano la domanda se i Marvel Studios riusciranno mai a capire come rendere davvero eccezionale la televisione. Perché mentre hanno una formula piuttosto fantastica per realizzare film divertenti e finora hanno realizzato serie TV buone, la Marvel è una macchina bloccata nello stampo della trama, all’interno di un mezzo che favorisce sempre il personaggio.

La serie debutterà domani 30 marzo su Disney+.

Siete contenti delle recensioni internazionali di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant