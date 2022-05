Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’unione tra Layla e Taweret ha preso molti spettatori di sorpresa, ma secondo May Calamawy questo non era il piano iniziale. L’attrice ha svelato a The Wrap che Inizialmente Taweret doveva solo parlare con la donna, ma il regista Mohamed Diab ha deciso di unire i personaggi il giorno in cui è stata girata la scena:

Ho scoperto che dovevo farlo 30 minuti prima, perché inizialmente Antonia Salib, che interpreta Taweret, era sul set. Stava per essere nella stanza con Layla. E poi Mohamed Diab viene da me mentre mi preparavo, e mi dice: “Ci ho pensato, e in realtà deve fondersi con te.” E davvero non sapevo cosa significasse. Gli ho risposto “Vuoi che la imiti, che sia improvvisamente posseduta da Taweret?” mi ha detto di sì e se ne è andato.

Calamawy ha poi incontrato Salib e ha cercato di imparare tutti i suoi movimenti da Taweret:

E dovevo semplicemente rifarla. Non avevo tempo per pensare. E a volte mi chiedo come sarebbe stato se avessi avuto quel tempo per organizzare la scena. Ma mi sono buttata nella scena, ed è stata probabilmente l’esperienza più liberatoria dell’intera serie per me. Perché avevo Mohamed che mi dava solo alcuni appunti, e poi ho iniziato, non avevo tempo per riguardarmi . E anche con tutto quello che era successo quel giorno, ho sentito che questo aveva assolutamente senso per Layla. È come se fosse il suo momento.

