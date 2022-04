L’episodio 3 di, disponibile da ieri su Disney+, è dedicato a Gaspard Ulliel , scoparso tragicamente a gennaio, elo ha ricordato in una recente intervista.

Mentre parlava con EW del suo ruolo in Moon Knight, May Calamawy ha parlato dei giorni sul set con Ulliel. Una scena che condividono nella serie ha richiesto una settimana per essere girata, quindi hanno trascorso molto tempo insieme:

È ancora un tale shock. È la vera definizione di tragedia quando penso a ciò che è successo a Gaspard. Era una persona così amichevole e calorosa. Abbiamo trascorso una settimana insieme in cui abbiamo girato questa scena e lui era molto tranquillo nei miei confronti. Ma quando gli parlavi, era davvero divertente, e si impegnava davvero quando dovevamo girare. È stato divertente lavorare con lui perché ha dato così tanto allo show. Ha parlato molto della sua famiglia, in particolare di suo figlio. Quindi il mio amore è rivolto a loro.

