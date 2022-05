, che interpreta Layla in, è tornata a parlare del suo personaggio e delle possibilità di un eventualededicatole.

In una recente e lunga intervista con IndieWire, l’attrice ha parlato del suo rapporto con Ethan Hawke e Oscar Isaac, e di come i due attori le abbiano lasciato tutto lo spazio possibile per migliorarsi. Ha poi parlato dell’importanza di essere un’eroina egiziana, e di come riabbraccerebbe subito il personaggio se le venisse proposta da Marvel Studios un’altra possibilità:

Mai dire di no a uno spinoff. Mi sono innamorata di lei e della sua battaglia. Layla ha così tanti misteri nel suo passato che meritano di essere ampliati. Credo che trasmetta un messaggio forte e che potrebbe continuare a ispirare e aprire le porte agli altri eroi. Trovo che questo lavoro sia stato lo specchio di ciò che posso fare e Layla è come se facesse parte di tutto. Quindi mi piacerebbe continuare a interpretarla nello stesso modo.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

