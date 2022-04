Ogni tanto, nelle produzioni cinematografiche o televisive, capita chesi ritrovino in mezzo alle inquadrature, come negli ultimi due episodi di

Nell’episodio 3 della serie Marvel era presente un cameraman nell’inquadratura durante la lunga scena dell’inseguimento, ma nell’episodio 4 che è arrivato da pochi giorni su Disney+ ce ne è uno che è quasi impossibile da notare.

Avvistato da un fan sul subreddit /r/MarvelStudios, il membro della troupe di Moon Knight può essere visto al minuto 18:23, i colleghi di Comic Book hanno aumentato l’illuminazione del frame qui sotto per indicare con precisione il punto in questione.

Con molta probabilità questi errori verranno corretti nelle prossime settimane, come accaduto in The Mandalorian.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

