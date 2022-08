Moon Knight: il regista Mohamed Diab e Oscar Isaac hanno confermato la stagione 2 in un video?

Moon Knight potrebbe aver ottenuto il rinnovo per la stagione 2, almeno secondo quanto sembra voler far intendere il regista Mohamed Diab con un video in cui appare Oscar Isaac.

Nel breve filmato, condiviso su TikTok, l’interprete di Marc Spector/Stephen Grant risponde alla domanda relativa al possibile ritorno della serie dichiarando ‘Per quale altro motivo saremmo al Cairo?’.

Il video è stato poi ricondiviso su Twitter dal filmmaker.

La notizia arriva comunque un po’ a sorpresa considerando che i Marvel Studios non hanno inserito Moon Knight nei progetti previsti per le prossime fasi del MCU annunciati pochi giorni fa al San Diego Comic-Con.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se si tratta di una conferma a sorpresa o ci siano altri motivi alla base del video pubblicato online.

Che ne pensate? Ci sarà una stagione 2 di Moon Knight come suggerito nel video condiviso online?

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

Fonte: Collider