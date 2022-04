La serieha mostrato il personaggio interpretato daalle prese con due personalità, ma nei prossimi episodi potrebbero forse emergerne altre.

L’attore, durante un’intervista rilasciata in occasione della première della serie, ha infatti risposto alla domanda “Stai interpretando due personaggi fantastici in questa serie. Quanto è stato difficile?, dichiarando in modo sibillino:

Forse più di due. C’è questa possibilità. Dovete vedere la serie.

Il regista Mohamed Diab, parlando del cambio di personalità del protagonista, aveva recentemente dichiarato a ComicBook:

Ho provato a disorientare gli spettatori proprio come accade a Marc e Steven. Per me una delle cose più spaventose come narratore era il cambio. Ora amiamo Steven e improvvisamente c’è uno scambio. Ora siamo con Marc, qualcuno di cui non sappiamo nulla. Ha il suo aspetto, ma è completamente diverso. E sembra qualcuno di cui è più difficile innamorarsi. Ma penso che siamo riusciti a farlo, almeno secondo quanto ci dicono le persone che hanno visto gli episodi.

Che ne pensate? Vorreste vedere altre personalità del protagonista di Moon Knight?

