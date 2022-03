Uno degli aspetti più interessanti di, la prossima seriein arrivo su Disney+, è sicuramente ildel super eroe.

Nella conferenza stampa tenutasi per promuovere la serie, il regista Mohamed Diab ha svelato come Oscar Isaac abbia aiutato i costumisti a migliorare la versione finale del costume dell’eroe:

Prima che arrivasse Oscar, avevamo il costume completo, e ci siamo sentiti tutti come se fosse il migliore vestito nel mondo. E poi è arrivato Oscar, e lui aveva dei commenti a riguardo. E penso in questo momento una delle cose principali su cui il pubblico si sta concentrando è quanto sia bello il costume, che abbiamo modificato grazie ai commenti di Oscar. E questo mi ha ricordato il potere della collaborazione. Pensi sempre: perché lavorare con una sola mente quando puoi lavorare con altre 50? E si vedeva davvero in quel costume. Tutti amano quanto sia diverso da tutte le altre serie Marvel. È bellissimo.