, la prossima serie Marvel Studios, avrebbe potuto avere un protagonista diverso da

Nell’ultimo numero di Empire Magazine, che sarà dedicato alla serie, l’attore ha svelato che, dopo i risultati deludenti di X-Men: Apokalypse, non era molto propenso ad accettare il ruolo. Fortunatamente, una volta visto il team con cui stava venendo prodotta la serie, Oscar Isaac si è convinto ad accettare il ruolo di Steven Grant/Marc Spector. Ecco quanto ha dichiarato:

Il mio primo pensiero è stato: “No, non voglio tornare in una giostra del genere. L’ho già fatto. L’ultima cosa che voglio è essere su un set enorme, a pensare ‘Cosa ci faccio qui?'”. Spesso in questi grandi film sembra di costruire l’aereo sulla pista prima del volo. L’idea di tornare ai film “fatti a mano”, agli studi sui personaggi… Ero disperato e cercavo quella sensazione. Moon Knight trasudava un effetto di ‘fatto a mano’. Ed è il primo studio legittimo sui personaggi Marvel dai tempi di Iron Man. Inoltre, ho pensato: “Forse posso dirottare questa cosa. Forse questa è l’occasione per fare qualcosa di davvero pazzo su un palcoscenico importante”.