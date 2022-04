Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Al termine dell’episodio 4 diè apparso un nuovo personaggio, che potrebbe cambiare la sorte di. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete ricevere spoiler.

Jeremy Slater, creatore e showrunner della serie, ha svelato su Twitter come è nata Taweret, la dea ippopotamo vista nel finale dell’episodio 4.

That’s the one! That poster changed the entire back half of our show. https://t.co/if8bPPiQiH — Jeremy Slater (@jerslater) April 21, 2022

Sin dalla prima settimana, Marvel ci ha fornito un sacco di materiale di riferimento sull’Egitto e sugli antichi dei e divinità egizie. Uno di questi era un poster laminato per bambini coi disegni dei cartoni animati di tutti i diversi dei: uno di quegli dei era Taweret. Ho trascorso l’intera prima settimana nella stanza degli sceneggiatori, semplicemente fissandolo. Poi alla fine, ad un certo punto, non ce la facevo più. Ho interrotto il discorso di cui stavamo parlando e ho pensato “Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di molto più importante, ovvero, come inseriamo questo ippopotamo nello show? “

All’inizio gli scrittori di Moon Knight hanno riso tutti all’idea, pensando che Slater stesse facendo uno scherzo. Invece era molto serio:

No, smettetela di ridere. Sono molto serio. La metteremo nello show. Penso che sia stato il primo momento in cui tutti si sono resi conto che avessimo il permesso di fare le cose strane nello show. Avevamo il permesso di fare alcune cose che non avresti necessariamente fatto se non lavorassi con i Marvel Studios… Questo mi ha dato la spinta. E, soprattutto, mi ha permesso di inserire il mio ippopotamo preferito nello show.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Cosa vi aspettate da Taweret, il personaggio apparso nel finale dell’episodio 4 di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book