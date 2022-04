L’della seriecontiene un omaggio a, come confermato dai registi Aaron Moorhead e Justin Benson che hanno svelato come è stata realizzata l’importante scena.

Nella puntata Steven Grant e Layla, interpretati da Oscar Isaac e May Calamawy, iniziano a scavare per individuare la tomba di Ammit prima di Arthur Harrow (Ethan Hawke), ritrovandosi però alle prese con i seguaci del loro nemico e a preti Heka zombizzati da tempo rinchiusi nella tomba.

Arthur sembra poi uccidere Marc Spector, che non è protetto da Khonshu (F. Murray Abraham), e l’uomo si risveglia nel reparto psichiatrico di Putnam. Il protagonista vede quindi che sugli schermi della televisione sta venendo mostrato il film Tomb Buster, un’imitazione a basso budget di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta con protagonista il dottor Steven Grant (Joseph Millson).

I registi hanno quindi spiegato:

Abbiamo parlato di come questa scena dovessere dare la sensazione di essere ambientata sott’acqua, non solo perché è stato sedato, ma anche perché l’intero pubblico ha dovuto affrontare il cambiamento riguardante l’intero mondo su cui si basa lo show. Perché c’è una strana imitazione del film di Indiana Jones proprio in mezzo a Moon Knight?