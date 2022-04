Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Unadel primo episodio diha rischiato di essere rimossa da, nel montaggio finale della puntata.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il regista Mohamed Diab ha svelato che ha dovuto discutere con i responsabili della Marvel per mantenere la scena della cena di Steven, dove il protagonista decide di prendere una bistecca dopo aver scoperto di aver sbagliato il giorno del suo appuntamento:

Mi ricordo di aver discusso per la scena della bistecca. Quella scena è stata scritta da me e da Sarah Goher, la consulente di produzione, e sapevo che non avremmo mai conosciuto davvero Steven a meno che non avessimo mostrato la scena della bistecca. Quello è il momento in cui il pubblico si innamora del personaggio, nonostante sia ancora il primo episodio.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Siete contenti che la scena della bistecca del primo episodio di Moon Knight non sia stata rimossa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book