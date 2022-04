Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2 diè disponibile da questa mattina su Disney+ e un dettaglio svela seè sopravvissuto allo schiocco di. Ovviamente se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Durante l’episodio 2 di Moon Knight, Steven Grant (Oscar Isaac) trova il passaporto di Marc Spector, datato 14 dicembre 2018, mesi dopo lo schiocco del titano pazzo alla fine di Infinity War. Si potrebbe pensare a una contraffazione del passaporto, ma qualche istante dopo i poliziotti al servizio di Harrow controllano i documenti di Steven e lo informano che Marc Spector è un fuggitivo internazionale. Ovviamente non ci è dato sapere se fosse già al servizio di Khonshu o se il patto sia avvenuto dopo la sconfitta di Thanos nel 2023.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

