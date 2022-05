Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non subire spoiler.

Dopo aver sconfitto Ammitt e averla intrappolata nel corpo di Harrow (Ethan Hawke), Marc (Oscar Isaaac) decide di non uccidere il nemico, risparmiandolo. Chiede a Khonshu di rispettare l’accordo, e di liberare sia lui che Steven dal patto. Khonshu accetta in maniera riluttante e i due si risvegliano a casa di Steven, in pace.

Dopo i titoli di coda però, vediamo una struttura medica, in cui è ricoverato Harrow. Un uomo dai guanti neri che parla in spagnolo si avvicina e lo preleva dopo aver parlato con l’infermiera. Mentre lo porta fuori dall’ospedale, vediamo guardie stramazzate al suolo. L’uomo carica Harrow su una limousine bianca, poi sale alla guida. La telecamera si sposta all’interno della vettura e vediamo un Khonshu vestito elegante, che spiega che non ha mai voluto Layla come avatar, perché Marc è più incasinato di quello che sembra.

Il divisore della limousine si abbassa, e facciamo la conoscenza di Jake Lockley, la terza personalità, quella più violenta e autrice degli omicidi a sangue freddo dell’episodio 3 (e del 6), quella che era rinchiusa nel sarcofago rosso nell’episodio 4. Una personalità di cui Marc e Steven non sono a conoscenza, e che con una freddezza spudorata, uccide Harrow.

Il finale di Moon Knight non si collega ad altre produzioni e al momento non sappiamo quando rivedremo il personaggio.

