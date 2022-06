Nielsen ha rivelato le classifiche streaming per la settimana in cui è stato pubblicato il finale di, pubblicando il numero totale di

Il periodo preso in considerazione è quello che va dal 2 maggio all’8 maggio e totalizza ben 715 milioni di minuti per il finale della serie Marvel Studios. È un aumento impressionante rispetto ai 618 milioni di minuti della settimana prima. La serie MCU con protagonista Oscar Isaac ha aumentato il proprio pubblico per quattro settimane su cinque dal debutto sulla piattaforma. Quindi, con 3,7 miliardi di minuti totali, Moon Knight si posiziona sotto The Falcon and the Winter Soldier ma sopra Hawkeye.

Considerando il fatto che Moon Knight è stato per molti spettatori, il primo approccio al personaggio, questi numeri rappresenterebbero una vittoria per la Marvel e per le serie Disney+ del MCU. Questi numeri potrebbero spingere la gente a voler vedere Moon Knight in una possibile stagione 2.

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

