In una lunga chiacchierata con Comic Book, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato che Werewolf by Night non era presente nella sceneggiatura, ma era compreso nel primo pitch dello show:

Non ci sono state discussioni sulla realizzazione di Werewolf by Night in sé, solo perché avevano già dei piani per lui, e Kevin Feige aveva un’idea di come volesse usarlo, cosa di cui non sono ancora a conoscenza. Sono all’oscuro come tutti voi.

Nel mio primo pitch però, una delle immagini che ho usato era una ripresa di Moon Knight che combatteva un gigantesco lupo mannaro con gli occhi luminosi. Moon Knight è un vigilante da strada. Può andare contro i borseggiatore e i trafficanti di droga e tutto il resto. Ma è anche un cacciatore di mostri ed è così che è stato presentato nei fumetti ed è così che ha iniziato.

L’universo Marvel ha bisogno di più mostri. Ha bisogno di più horror. Ha bisogno di roba inquietante. Questo serie è davvero la nostra opportunità per iniziare a immergerci nel lato oscuro del MCU. Possiamo essere l’introduzione delle persone al tipo di cose che si muovono nella notte. Quindi non c’è mai stato Werewolf by Night, ma hai ragione , che gli sciacalli nell’episodio uno sono usciti direttamente dal mio pitch. Sapevo che quel primo episodio avrebbe avuto quella scena in cui è stato messo alle strette in un bagno da un mostro ed è sempre stato una specie di gigantesca creatura lupo.